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«Пари НН» продлил контракт с Гоцуком, договор подписали в автобусе

«Пари НН» продлил контракт с Гоцуком, договор подписали в автобусе
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Клуб Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» продлил контракт с центральным защитником Кириллом Гоцуком. Стороны подписали новый договор в общественном транспорте.

«Кирилл Гоцук, добро пожаловать в «автобус»!

Переподписали контракт с основным центральным защитником футбольного клуба «Пари НН» Кириллом Гоцуком. Наше сотрудничество продлили до конца сезона-2024/2025.

Мы часто слышим, что стиль игры «Пари НН» сравнивают с автобусом. Мы не согласны с данным утверждением, но согласны с тем, что наша защита лучшая в лиге.

По доброй традиции выбрали место для подписания нового контракта с двойным смыслом. Первый, как вы правильно поняли, «автобус» игровой.

Второй – общественный городской транспорт – зона повышенного внимания. Нам важно, чтобы в час-пик и доезд до стадиона и обратно домой в дни матчей был комфортным для наших болельщиков. Потому, что мы вас любим», – сообщил в своём телеграм-канале генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов.

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