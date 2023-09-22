Рубиалес оказывал давление на пресс-атташе женской сборной Испании

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес вместе со своим отцом оказывал давление на пресс-секретаря RFEF Патрисию Перес для того, чтобы она от лица пострадавшей футболистки Дженнифер Эрмосо опубликовала заявление, оправдывающее действия Рубиалеса после победы женской сборной Испании на чемпионате мира. Об этом информирует La Vanguardia.

Сообщается, что после того, как Рубиалес и его отец оказали психологическое давление на пресс-секретаря RFEF, она от имени Эрмосо опубликовала пост со следующим содержанием: «Это был спонтанный и взаимный жест огромной радости, которую дарит победа на чемпионате мира. Не нужно на этом зацикливаться». Однако позже стало известно, что подобное сообщение не было согласовано с испанской футболисткой, в связи с чем она обвинила RFEF в попытке оправдать Рубиалеса, пользуясь её именем.