«Монако» — «Ницца»: текстовая трансляция матча Лиги 1 начнётся в 22:00 мск

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 6-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «Монако» и «Ницца». Игру примет стадион «Луи II» в Монако. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Бенуа Мийо. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В минувшем розыгрыше чемпионата Франции соперники обменялись выездными победами. В матче 6-го тура, который состоялся 4 сентября, победу на поле «Ниццы» добыл «Монако» (1:0), а во втором круге (25-й тур) встреча команд на «Луи II» завершилась разгромом в исполнении «орлят» (3:0, 26 февраля).
После пяти туров текущего сезона «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, набрав 11 очков. «Ницца» расположилась на четвёртой строчке с девятью очками в активе.
- 22 сентября 2023
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