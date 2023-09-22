Жоржиньо — об отношениях с Артетой: никогда не стучусь в дверь к тренеру, а говорю на поле

Полузащитник «Арсенала» и сборной Италии Жоржиньо рассказал о взаимоотношениях с главным тренером лондонского клуба Микелем Артетой.
«У меня очень хорошие отношения с Микелем. Ему не нужно мне ничего объяснять. Всё, что мне нужно делать, это сохранять спокойствие, усердно работать каждый день и показывать ему, что я готов играть. Для меня никогда не являлось правильным стучаться в дверь к тренеру. Я всегда разговаривал на поле, а пустая болтовня никогда не была моим коньком. Чувствую себя хорошо, и я счастлив в «Арсенале», но очевидно, что каждый игрок хочет играть», — приводит слова Жоржиньо The Sun.
Напомним, в нынешнем сезоне 31-летний полузащитник принял участие в трёх матчах английской Премьер-лиги, в которых не отметился результативными действиями.
- 22 сентября 2023
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