Юрист Прокопец объяснил, почему Ерохин в заявке «Зенита» не считается доморощенным игроком

Юрист Михаил Прокопец пояснил, что Александр Ерохин – не доморощенный игрок ассоциации. Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что игрока заявили за дубль, потому что полузащитник в заявке клуба считается легионером.

«В 17 лет он уехал играть в Молдавию, где провёл три с половиной года. Доморощенный игрок – тот, кто провёл не менее трёх лет в России в период с 14 до 21 года, у Ерохина этих трёх лет нет. С 14 он всего два года отыграл в России», – сказал Прокопец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Напомним, 14 сентября игрок «Зенита» Александр Ерохин появился в списке «отзаявок» на сайте Российской Премьер-Лиги, клуб заявил его в дубль для выступления в ФНЛ-2.

Действующий контракт 33-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца нынешнего сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в € 700 тысяч.

Напомним, Александр Ерохин выступает за «Зенит» с июля 2017 года. В составе команды из Санкт-Петербурга россиянин стал пятикратным чемпионом России по футболу, один раз выиграл Кубок России и четыре раза побеждал в Суперкубке России.