Смирнов: Гуллит сказал мне: «Дима, в моё время мы с тобой боролись бы за «Золотой мяч»

Бывший футболист «Терека» (ныне «Ахмат») Дмитрий Смирнов поделился впечатлениями от опыта работы с нидерландским тренером Рудом Гуллитом.

«У него всегда были европейские оптимизм и позитив. Условно говоря, мы приехали на какие-то плохие поля, а он отшучивался: «Да всё нормально». Не то что несерьёзно… От него какой-то постоянно позитив шёл. Мне казалось, что это просто была особенность менталитета. Но результата не было. И, наверное, кто-то воспринимал, что Гуллит несерьёзно отнёсся к предложению.

Тренировочный процесс у него был хороший. Я увидел много интересных новых упражнений. Даже стал записывать в блокноте за тренировками Гуллита. Европейские тренеры в то время только начали заходить. Раньше больше работали на физику. А у Гуллита в основном всё было через мяч. В то время только начиналось (в России), что в футболе необязательно бегать кроссы.

С Гуллитом я вообще практически перестал играть. Один раз он меня позвал через переводчика. А потом сказал: «Дима, в моё время мы с тобой боролись бы за «Золотой мяч», но для нынешнего футбола ты слишком медленный». Переводчик перевёл мне эту фразу, которую я запомнил навсегда (улыбается)», — сказал Смирнов «РБ Спорт».