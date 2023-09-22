Лунёв — о победе «Карабаха»: результат закономерен, дай бог, дальше будет только лучше

31-летний вратарь «Карабаха» Андрей Лунёв прокомментировал дебютный матч в еврокубках в составе новой команды.
«Только положительные эмоции, всё-таки долго не играл, если не считать матч с «Кяпазом». Приятно, что победили — важно было стартовать дома хорошо при своих болельщиках. Главное, что добыли три очка. Результат вполне закономерен, двигаемся дальше, готовимся к следующему матчу. Дай бог, дальше будет только лучше, будем прибавлять с каждой игрой», — приводит слова Лунёва «РБ Спорт».
Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Карабах» встречался с «Мольде» и одержал победу со счётом 1:0. Российский голкипер Лунёв вышел в стартовом составе и отыграл весь матч, сохранив ворота на замке. В текущем сезоне в активе Андрея Лунёва два матча за «Карабах».
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