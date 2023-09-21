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Лунёв отыграл на ноль и помог «Карабаху» одержать победу в 1-м туре ЛЕ

Лунёв отыграл на ноль и помог «Карабаху» одержать победу в 1-м туре ЛЕ
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Сегодня, 21 сентября, состоялся матч 1-го тура группы Н Лиги Европы между азербайджанским «Карабахом» и норвежским «Мольде». Игра проходила на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку, Азербайджан. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по московскому времени. «Карабах» одержал минимальную победу — 1:0.

В первом тайме команды не смогли порадовать своих болельщиков забитыми мячами. Во второй половине встречи, на 56-й минуте, 23-летний форвард хозяев Леандру Андраде отправил мяч в сетку ворот «Мольде». Это гол остался единственным в матче.

Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунёв провёл на поле весь матч и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Помимо «Карабаха» и «Мольде» в группе Н также выступает немецкий «Байер» и шведский «Хеккен».

Лига Европы . Группа H. 1-й тур
21 сентября 2023, четверг. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
1 : 0
Мольде
Мольде, Норвегия
1:0 Андраде – 56'    
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