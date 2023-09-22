Горшков: у Дзюбы наверняка будут личные счёты в противостоянии с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».

«С одной стороны, мы, конечно, вправе утверждать, что «Локомотив» сейчас не в самых лучших игровых кондициях. Однако каждый матч является индивидуальной историей, а на «Зенит», как правило, предпочитают настраиваться принципиально. Полагаю, что железнодорожники постараются подойти к этой встрече в полной готовности, и мы увидим интересную игру со стороны обеих команд. У Дзюбы наверняка будут личные счёты в этом противостоянии. Он провёл в Петербурге много матчей и забил достаточно голов. Зная, как он обычно готовится на бывшие команды, стоит ждать от него чего-то особенного», — приводит слова Горшкова RT.

Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.