Горшков: у Дзюбы наверняка будут личные счёты в противостоянии с «Зенитом»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от предстоящего матча сине-бело-голубых с московским «Локомотивом».
«С одной стороны, мы, конечно, вправе утверждать, что «Локомотив» сейчас не в самых лучших игровых кондициях. Однако каждый матч является индивидуальной историей, а на «Зенит», как правило, предпочитают настраиваться принципиально. Полагаю, что железнодорожники постараются подойти к этой встрече в полной готовности, и мы увидим интересную игру со стороны обеих команд. У Дзюбы наверняка будут личные счёты в этом противостоянии. Он провёл в Петербурге много матчей и забил достаточно голов. Зная, как он обычно готовится на бывшие команды, стоит ждать от него чего-то особенного», — приводит слова Горшкова RT.
Матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Зенит» и «Локомотив», состоится 24 сентября на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало игры – в 16:30 по московскому времени.
- 22 сентября 2023
-
23:31
-
23:25
-
23:17
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:23
-
22:13
-
22:10
-
22:02
-
21:57
-
21:49
-
21:48
-
21:40
-
21:32
-
21:22
-
21:16
-
21:14
-
21:10
-
21:03
-
20:51
-
20:50
-
20:45
-
20:32
-
20:23
-
20:15
-
20:10
-
20:06
-
19:50
-
19:50
-
19:47
-
19:36