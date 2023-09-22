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«Аль-Наср» обыграл дома «Аль-Ахли». Команды забили семь мячей на двоих

«Аль-Наср» обыграл дома «Аль-Ахли». Команды забили семь мячей на двоих
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Завершился матч 7-го тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль-Насром» и «Аль-Ахли». Игра проходила на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде и закончилась в пользу хозяев со счётом 4:3.

Счёт в матче на четвёртой минуте открыл Роналду с передачи Мане. На 17-й минуте встречи Талиска удвоил преимущество хозяев. На 30-й минуте «Аль-Ахли» сократил отставание до одного мяча благодаря прицельному удару Франка Кессье в угол ворот. На 45+6-й минуте встречи Талиска оформил дубль.

На 48-й минуте матча Талиска неаккуратно сыграл в штрафной «Аль-Насра», из-за чего в ворота хозяев был назначен пенальти. На 50-й минуте матча Рияд Марез хладнокровным ударом с «точки» развёл вратаря и мяч по разным углам. На 52-й минуте игры с передачи Талиски дубль оформил игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду. На 87-й минуте Аль-Бурайкан забил третий гол «Аль-Ахли».

После семи туров «Аль-Наср» набрал 15 очков и на текущий момент находится на пятом месте в турнирной таблице. В свою очередь, «Аль-Ахли» после аналогичного количества туров также набрал 15 очков и расположился на шестой строчке.

Саудовская Аравия - Про лига . 7-й тур
22 сентября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Наср
Эр-Рияд
Окончен
4 : 3
Аль-Ахли
Джидда
1:0 Роналду – 4'     2:0 Талиска – 17'     2:1 Кессье – 30'     3:1 Талиска – 45+6'     3:2 Марез – 50'     4:2 Роналду – 52'     4:3 Аль-Бурайкан – 87'    
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