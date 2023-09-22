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Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: мы — народная команда

Гендиректор «Пари НН» Мелик-Гусейнов: мы — народная команда
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Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов поделился мнением о статусе нижегородской команды.

«Мы – народная команда, не принадлежим какому-нибудь заводу или движению. Это команда, которая играет за Нижегородскую область с многовековой историей, Нижнему Новгороду – 800 лет. Представьте, какой культурный слой, сколько всего предшествовало тому, чтобы наша команда представляла интересы такой древней, такой сильной области, на футбольном олимпе», – сказал Мелик-Гусейнов Metaratings.

Напомним, после восьми туров команда «Пари НН» набрала 11 очков и на текущий момент занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче чемпионата России команда Юрана встретится с «Оренбургом». Игра состоится 24 сентября в 14:00 мск.

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