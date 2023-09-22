Гендиректор «Пари НН» не согласен, что «Спартак» — главная команда РПЛ по популярности

Генеральный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказал мнение относительно популярности «Спартака», с которым нижегородская команда играла в матче Фонбет Кубка России на домашнем стадионе.

«Для меня прискорбно осознавать, что болельщиков «Спартака» на нашем домашнем матче было значительно больше, чем болельщиков «Пари НН». Но я надеюсь, что в том числе и такие поражения будут перезагружать отношение болельщиков к нашей команде. Мы ни в коем случае не хотим вызвать жалость — нужно воспитать своего болельщика. Они есть, их достаточно много, но должно быть кратно больше.

Не сказал бы, что «Спартак» — главная команда РПЛ по популярности. Популярность измеряется не криками и не цветом формы и шарфов. Популярность воспитывается совсем другими принципами. Есть региональные команды, есть «Зенит», «Краснодар», которые сейчас громко звучат. Нужно понимать, что для одного социума какой-то клуб популярен, для другого — непопулярен. А так, рейтинги — не моя задача, этим занимаются социологи», — сказал Мелик-Гусейнов «РБ Спорт».