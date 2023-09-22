Радимов: Тутберидзе могла бы возглавить любой футбольный клуб

Экс-игрок «Зенита» и главный тренер команды Медиалиги «Чисто Питер» Владислав Радимов рассказал об отношении к фигурному катанию и об отдельных представителях этого вида спорта.

«Я не сильный профессионал в фигурном катании, но на контрольных прокатах мне все понравились. Правда, посмотрел я только спортивные пары, так как больше не было времени. Жутко люблю, когда человек умеет кататься на коньках. Это вызывает восхищение. Так как, кроме Галлямова, никого не знаю, то болел за него.

Конечно, слышал про Лизу Туктамышеву, но лично не знаком. Она питерская, поэтому за неё априори начинаешь болеть. Какой футбольный клуб могла бы возглавить Тутберидзе? Любой! На коньках, конечно, она вряд ли кого-то из футболистов смогла бы научить кататься — в таком возрасте это сложно, но опыт у неё колоссальный», — сказал Радимов Metaratings.