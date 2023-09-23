«Штутгарт» уверенно переиграл «Дармштадт», Гирасси оформил дубль

Закончился матч 5-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и «Дармштадт 98». Игра проходила на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Счёт в матче был открыт после автогола игрока «Штутгарта» Дан-Акселя Загаду на 17-й минуте, но ещё до конца первого тайма хозяева отыгрались и вышли вперёд. На 22-й минуте с передачи Серу Гирасси отличился Энцо Мийо, а спустя ещё десять минут в воротах «Дармштадта» расписался уже сам Гирасси. Он же и поставил точку в матче, оформив дубль на 92-й минуте. На счету гвинейского нападающего 10 голов в пяти стартовых матчах чемпионата.
«Штутгарт» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 12 очков в пяти играх. «Дармштадт 98» остался на последнем месте с одним очком в активе.
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