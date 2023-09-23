«Стресс, паника и слёзы». Жена Виктора Линделёфа сообщила о срочной смене дома

Жена защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктора Линделёфа Майя Нильссон сообщила, что их семья в срочном порядке вынуждена сменить постоянное место жительства в Манчестере.

«Итак, мы должны переехать. Мне очень жаль. Три недели назад владельцы дома, в котором мы живём, сообщили нам, что они возвращаются в него. Они сказали, что у нас есть пять недель на то, чтобы съехать. Моя следующая неделя после этого состояла из стресса, паники и слёз. Затем наступил момент, когда нам пришлось принять тот факт, что мы должны найти новое место для жизни. Конечно, у нас был действующий контракт с владельцем, но в нём оказалась лазейка, выгодная для него. Теперь мы собираем вещи», — написала Нильссон в своих социальных сетях.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Линделёф принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.