«Стресс, паника и слёзы». Жена Виктора Линделёфа сообщила о срочной смене дома

Жена защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Швеции Виктора Линделёфа Майя Нильссон сообщила, что их семья в срочном порядке вынуждена сменить постоянное место жительства в Манчестере.
«Итак, мы должны переехать. Мне очень жаль. Три недели назад владельцы дома, в котором мы живём, сообщили нам, что они возвращаются в него. Они сказали, что у нас есть пять недель на то, чтобы съехать. Моя следующая неделя после этого состояла из стресса, паники и слёз. Затем наступил момент, когда нам пришлось принять тот факт, что мы должны найти новое место для жизни. Конечно, у нас был действующий контракт с владельцем, но в нём оказалась лазейка, выгодная для него. Теперь мы собираем вещи», — написала Нильссон в своих социальных сетях.
Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ Линделёф принял участие в четырёх матчах, в которых не отметился результативными действиями.
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