Будущий форвард «Барселоны» Витор Роке порвал связки голеностопного сустава

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке порвал связки голеностопного сустава на правой ноге в первом тайме матча бразильской серии A с «Интернасьоналом» (2:1), сообщает ESPN Brasil. 18-летний футболист в будущем должен перейти в «Барселону», о чём испанский клуб объявил в июле.
Возможно, игра против «Интернасьонала» стала последней для бразильца в составе «Атлетико Паранаэнсе». После медицинских тестов в клубе решили, что Роке не понадобится операция. Однако он выбыл из строя как минимум на три месяца, а сезон в Бразилии закончится в декабре.
«Барселона» планировала забрать форварда в Европу в январе, однако решение будет зависеть от ситуации с требованиями к клубу по финансовому фэйр-плей. Если каталонцы оставят футболиста в нынешней команде до лета, то он ещё сможет сыграть за «Атлетико Паранаэнсе» в новом сезоне, который стартует в апреле.
Роке перешел в «Атлетико Паранаэнсе» из «Крузейро» в 2022 году и с тех пор забил 27 голов в 77 матчах, в том числе 20 мячей в 41 встрече в нынешнем сезоне. Он является вторым лучшим бомбардиром серии A в текущем чемпионате с 11 голами. В начале этого года он дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на замену в товарищеском матче против Марокко.
«Барселона» приобрела Роке за € 30 млн. При этом в зависимости от результативности игрока его итоговая трансферная стоимость может повыситься до € 61 млн.
- 23 сентября 2023
-
04:06
-
03:59
-
03:53
-
03:47
-
02:55
-
02:40
-
02:36
-
02:34
-
02:07
-
02:03
-
01:59
-
01:52
-
01:33
-
00:51
-
00:48
-
00:41
-
00:33
-
00:24
-
00:14
-
00:10
-
00:05
- 22 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:47
-
23:46
-
23:31
-
23:25
-
23:17
-
23:07
-
23:01
-
22:45
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:23