Будущий форвард «Барселоны» Витор Роке порвал связки голеностопного сустава

Нападающий «Атлетико Паранаэнсе» Витор Роке порвал связки голеностопного сустава на правой ноге в первом тайме матча бразильской серии A с «Интернасьоналом» (2:1), сообщает ESPN Brasil. 18-летний футболист в будущем должен перейти в «Барселону», о чём испанский клуб объявил в июле.

Возможно, игра против «Интернасьонала» стала последней для бразильца в составе «Атлетико Паранаэнсе». После медицинских тестов в клубе решили, что Роке не понадобится операция. Однако он выбыл из строя как минимум на три месяца, а сезон в Бразилии закончится в декабре.

«Барселона» планировала забрать форварда в Европу в январе, однако решение будет зависеть от ситуации с требованиями к клубу по финансовому фэйр-плей. Если каталонцы оставят футболиста в нынешней команде до лета, то он ещё сможет сыграть за «Атлетико Паранаэнсе» в новом сезоне, который стартует в апреле.

Роке перешел в «Атлетико Паранаэнсе» из «Крузейро» в 2022 году и с тех пор забил 27 голов в 77 матчах, в том числе 20 мячей в 41 встрече в нынешнем сезоне. Он является вторым лучшим бомбардиром серии A в текущем чемпионате с 11 голами. В начале этого года он дебютировал за сборную Бразилии, выйдя на замену в товарищеском матче против Марокко.

«Барселона» приобрела Роке за € 30 млн. При этом в зависимости от результативности игрока его итоговая трансферная стоимость может повыситься до € 61 млн.