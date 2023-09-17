Звёздные новички «Барсы» уже разрывают. И как только «Атлетико» отказался от Феликса?

«Барселона» продолжает погоню за «Реалом». Матчи в 5-м туре расположились так, что у каталонцев появилась возможность обойти главного соперника. Игра «Барсы» проходила ровно за сутки до встречи «Реала» с «Реалом Сосьедад».

Хави удивил стартовым составом. Казалось, что за позицию правого вингера спорят Рафинья и ярко проявивший себя Ямал. Но на фланге атаки оказался Ферран Торрес. А его место на левом фланге получил Жоау Феликс — это решение Хави предопределило результат.

Правда, матч начался с двух опасных ударов «Бетиса». Ситуации получились во многом похожими — оба раза по воротам тер Штегена били с близкого расстояния, но с острого угла. В предыдущих турах «Барса» побеждала лишь в один мяч, и казалось, что в этот раз снова возникнут сложности. Но на поле начал солировать Жоау Феликс.

Португалец дебютировал в основе «Барсы». До этого он отыграл лишь 10 минут в конце прошлого тура. Теперь он был футболистом, который постоянно открывался между линиями и тащил мяч. На 25-й минуте Феликс на скорости принял навес в штрафную, пробросил мяч мимо вратаря и с экстремально острого угла попал по воротам.

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Прошло всего семь минут, и Феликс помог забить Левандовскому. Кристенсен отдал проникающую передачу низом в штрафную, а Жоау сделал движение, будто примет мяч. Тот прошёл между ног португальцу, и Левандовски вышел один на один с вратарём. Нападающий получил мяч настолько удобно, что точно пробил в одно касание.

Если существует no touch pass (пас без касания), то у Феликса получился no touch assist (ассист без касания). Удивительно, как такой футболист мог не пригодиться «Атлетико». Его, кстати, в итоге признали лучшим игроком матча.

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На 63-й минуте Ферран Торрес ушёл с поля, но его последнее касание получилось классным. Испанец хитро исполнил штрафной, обведя стенку сбоку. Редко так исполняют штрафные, но тут удалось воспользоваться тем, что стенка расположилась не лучшим образом.

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Так вышло, что у «Барсы» отличались оба вингера, вышедших в основе. Появившийся во втором тайме Рафинья (заменил как раз Торреса) поддержал партнёров и тоже забил. И всего лишь через две минуты после выхода на поле! Приложился с дуги штрафной площади, спрятав удар от вратаря за защитником.

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При 4:0 «Барса» была ближе к пятому голу, чем «Бетис» к первому. Так и получилось. Ещё один Жоау забил свой дебютный гол за новую команду. Канселу на ложном замахе ушёл от соперника и точно пробил по воротам — 5:0.

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С результатом матча всё было настолько очевидно, что судья добавил лишь две минуты. Первая уверенная победа «Барселоны» в этом сезоне. Команда Хави поднялась-таки на первую строчку минимум на день и в хорошем состоянии подходит к старту в Лиге чемпионов. Во вторник предстоит сыграть на своём поле с «Антверпеном».