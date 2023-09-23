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Владимир Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в РПЛ

Владимир Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в РПЛ
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Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство «быков» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом. Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах», — приводит слова Ивича «Спорт-экспресс».

После восьми туров лидером нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги является «Краснодар», набравший 18 очков. Второе текущее место занимает «Зенит» (17), третье — «Крылья Советов» (15).

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