Владимир Ивич раскрыл секрет лидерства «Краснодара» в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал лидерство «быков» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Мы занимаем свое место, потому что упорно работаем. Потому что игроки полностью отдаются на тренировках последние два месяца с самого первого дня. Нужно работать еще лучше, чем в прошлом. Когда ты лидируешь, каждый хочет победить тебя, это логично. Нам нужно быть готовыми к этому, ведь каждый следующий соперник будет выкладываться на сто процентов. И это нормально. Важно знать, как играть в хороший футбол и побеждать в матчах», — приводит слова Ивича «Спорт-экспресс».
После восьми туров лидером нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги является «Краснодар», набравший 18 очков. Второе текущее место занимает «Зенит» (17), третье — «Крылья Советов» (15).
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