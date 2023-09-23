Александр Головин пропустит матч между «Монако» и «Реймсом» из-за дисквалификации

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил жёлтую карточку в матче 6-го тура Лиги 1 с «Ниццей» (0:1).

Для 27-летнего россиянина это предупреждение стало четвёртым за первые шесть туров сезона-2023/24, поэтому в среду, 27 сентября, дисциплинарная комиссия профессиональной футбольной лиги Франции включит Головина в список игроков, которые пропустят 8-й тур чемпионата из-за перебора жёлтых карточек.

В прошлом сезоне российский хавбек провёл за монегасков 45 матчей во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.