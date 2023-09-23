«Футбол нельзя отделять от событий на Украине». Фонсека — о переходе Тормена в «Краснодар»

Главный тренер «Лилля» Паулу Фонсека поделился мыслями о трансфере защитника «Браги» Витора Тормена в «Краснодар».

«Думаю, футбол нельзя отделять от событий на Украине. Если Европейский Союз вводит санкции против России, если большинство компаний соблюдают правила – футбол не может делать иначе. Мне тяжело понять, как кто-то поддерживает отношения, будто ничего не происходит.

Мне было особенно тяжело видеть португальские клубы безразличными к проблеме. Мне очень нравится «Брага», но был разочарован этим соглашением. Это не меняет моих отношений с клубом, но в жизни есть более важные вещи, чем деньги», — приводит слова тренера O Jogo.

Напомним, Виктор Тормен пополнил состав «Краснодара» в конце летнего трансферного окна.