В «Факеле» рассказали о самочувствии Ивахнова, получившего перелом лобной пазухи
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Пресс-служба «Факела» рассказала о состоянии здоровья Матвея Ивахнова, получившего перелом лобной пазухи в матче Кубка России с «Оренбургом».
«Матвей с нами едет в Воронеж, домой. Чувствует себя нормально, нет никакой угрозы для здоровья. Сроки восстановления назвать пока не можем», — приводит слова пресс-службы Sport24.
Основное время матча закончилось нулевой ничьёй. «Оренбург» в итоге оказался сильнее в серии послематчевых пенальти (4:2).
20-летний нападающий дебютировал за воронежский клуб в сезоне 2022/2023. Первый гол игрок забил 18 марта 2023 года в матче с «Сочи». Всего у Матвея 11 игр за клуб.
«Факел» занимает четвёртую строчку в группе А Пути РПЛ Кубка России, набрав четыре очка в четырёх матчах.
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