Лингард будет тренироваться в саудовском «Аль-Иттифаке»
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30-летний английский полузащитник Джесси Лингард будет тренироваться в расположении саудовского «Аль-Иттифака» на протяжении месяца. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, игрок находится в статусе свободного агента. Ранее сообщалось, что слово главного тренера «Аль-Иттифака» Стивена Джеррарда будет решающим в вопросе подписания контракта с английским полузащитником.
Летом Лингард тренировался вместе с лондонским «Вест Хэмом», за который спортсмен выступал с января по май 2021 года. Минувший сезон он провёл в составе клуба «Ноттингем Форест», где в 20 матчах отметился двумя забитыми мячами и отдал две результативные передачи. Бóльшая часть карьеры Лингарда прошла в «Манчестер Юнайтед».
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