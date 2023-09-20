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Бавария — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
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Футболисты, находящиеся в статусе свободных агентов: де Хеа, Азар, Лингард, Кайседо, Боатенг, Гомес, Роуз, Найнгголан

Главные свободные агенты мирового футбола. Некоторые пригодились бы клубам РПЛ
Никита Паглазов
Главные свободные агенты мирового футбола
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Несколько чемпионов мира до сих пор без команды!

Трансферное окно в Европе, России и на Ближнем Востоке закрылось. Однако у клубов сохраняется возможность подписать контракты со свободными агентами. Мы собрали самых звёздных игроков, находящихся без команды. От чемпионов мира до экс-игроков ЦСКА и «Локо» – кого ещё могут позвать к себе европейские и российские топы?

Давид де Хеа

Давид де Хеа

Давид де Хеа

Фото: Clive Rose/Getty Images

Экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» отправляли в Саудовскую Аравию, «Баварию» и «Интер», но он до сих пор находится без клуба. 32-летнему испанцу ещё рано завершать карьеру. Поэтому ждём де Хеа в новой команде!

Клуб и футболист расстались некрасиво:
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Джесси Лингард

Джесси Лингард

Джесси Лингард

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После «МЮ» вингер на сезон заглянул в «Ноттингем Форест». Но оставшийся в АПЛ клуб отпустил Лингарда. 30-летний англичанин пребывает в статусе свободного агента и не заинтересовал никого даже на модных турецких и саудовских направлениях. Но, возможно, вскоре какой-то клуб поймёт, что испытывает трудности в атаке, и пригласит Джесси к себе.

Эден Азар

Эден Азар

Эден Азар

Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Бельгиец прошёл путь от претендента на «Золотой мяч» до человека без контракта. Переход в «Реал» сломал карьеру Азара. Хотя в Мадриде он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, но индивидуально не показал ничего выдающегося. Логичным итогом стало расторжение контракта.

Теперь Эден пребывает в статусе свободного агента. Но, кажется, больше мы нигде бельгийца не увидим. Чуть ранее он заявил следующее: «Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво». Намёк на завершение карьеры? Но вдруг кто-то заставит Азара передумать?

Почему у Эдена не получилось в «Реале»:
Карьеру Азара в «Реале» убил безобидный подкат. Помните, как его сломал бельгиец из «ПСЖ»?
Карьеру Азара в «Реале» убил безобидный подкат. Помните, как его сломал бельгиец из «ПСЖ»?

Жан-Филипп Гбамен

Жан-Филипп Гбамен

Жан-Филипп Гбамен

Фото: Mehmet Murat Ãnel/Getty Images

В 2019 году Гбамен перебрался из «Майнца» в «Эвертон». Травмы и конкуренция не позволили ивуарийцу ворваться в основу. Жан-Филипп не стал незаменимым игроком. А во второй части сезона-2021/2022 отправился в аренду в ЦСКА, где показал себя одарённым футболистом. Следующий сезон парень провёл в «Трабзонспоре», но не заинтересовал турецкий клуб в долгосрочном сотрудничестве. Теперь Гбамен ждёт предложений – в том числе и из России.

Алехандро «Папу» Гомес

Алехандро «Папу» Гомес

Алехандро «Папу» Гомес

Фото: Mateo Villalba/Getty Images

1 сентября «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. У аргентинца так и не получилось стать столь же важным игроком, как в «Аталанте». Теперь чемпион мира ждёт предложений. Гомесу 35 лет: вполне вероятно, он отправится на родину в Аргентину. Но даже в текущей форме Папу не затерялся бы в РПЛ. Разве не нужен нашим командам топ-плеймейкер?

Морган Шнейдерлен

Морган Шнейдерлен

Морган Шнейдерлен

Фото: Jeremy Ng/Getty Images

Странная судьба у французского опорника. В начале августа он подписал контракт с «Коньяспором», а уже через 10 дней покинул турецкий клуб. И теперь находится в статусе свободного агента. Найдёт ли 33-летний Морган новую команду? В его послужном списке «МЮ», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Ницца» – солидно.

Жером Боатенг

Жером Боатенг

Жером Боатенг

Фото: Marcio Machado/Getty Images

«Лион» – последний клуб в карьере чемпиона мира — 2014. В июле 2023-го он расторг контракт с «Олимпиком». Ранее Жером выступал за «Баварию», «Манчестер Сити» и «Гамбург». Отправится ли он в новую лигу? 35-летний Боатенг – опытный и мощный защитник. Отличный вариант для тех, кто ищет усиление в оборону.

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Раджа Найнгголан

Раджа Найнгголан

Раджа Найнгголан

Фото: Simone Arveda/Getty Images

Главная проблема бельгийца – дисциплина. Найнгголан – очень скандальный футболист. Из-за этого у него так и не сложилась карьера на топ-уровне. «Рома» и «Интер» – высшая точка. Интересно, что летом Раджу предлагали «Спартаку», но красно-белые отказались от его услуг. В качествах хавбека нет сомнений, однако найдётся ли клуб, способный утихомирить его буйный нрав?

Шкодран Мустафи

Шкодран Мустафи

Шкодран Мустафи

Фото: Rafa Babot/Getty Images

Человек, ставший мемом, будучи защитником «Арсенала». Немец часто «привозил» и ошибался, из-за чего за ним закрепилось реноме ненадёжного футболиста. Хотя Мустафи – чемпион мира. Всё же Шкодран не совсем ужасный игрок, он способен усилить многие команды. Его последним клубом был «Леванте», который он покинул в июле. Сейчас Мустафи всего 31 год – он ещё может провести на приличном уровне несколько лет.

Дэнни Роуз

Дэнни Роуз

Дэнни Роуз

Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Карьера левого защитника резко спикировала после «Тоттенхэма». Сначала Дэнни считался важным игроком «шпор», вызывался в сборную Англии и не давал в себе усомниться. Но при Жозе Моуринью сел в запас, а в 2020 году отправился в аренду. В июле 2021-го Роуз отправился в «Уотфорд», однако провёл в клубе всего сезон. Уже год Дэнни находится без клуба! Сложно представить, в какой форме сейчас 33-летний защитник. Но команды могут рассмотреть Роуза как «пожарный» вариант на левый фланг.

Сократис Папастатопулос

Сократис Папастатопулос

Сократис Папастатопулос

Фото: Stefanos Kyriazis/Getty Images

Ещё один центральный защитник в списке. Сократис успешно играл за дортмундскую «Боруссию», затем были неоднозначный период в «Арсенале» и переезд в «Олимпиакос». В Греции Папастатопулос провёл полтора сезона, а в июле завершился его контракт с красно-белыми. 35-летний защитник пока не хочет завершать карьеру и ждёт предложений.

Фелипе Кайседо

Фелипе Кайседо

Фелипе Кайседо

Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Экс-игрок «Локомотива», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Интера» находится без клуба с июля 2023 года. Его последней командой была «Абха» из Саудовской Аравии. Несмотря на то что все, наоборот, едут на Ближний Восток, Фелипе его покинул. 35-летний эквадорец ещё не нашёл новый клуб. Но вполне может заинтересовать даже представителей РПЛ. Например, «Спартаку» или «Локо» не хватает центрфорварда. Не самый плохой вариант!

Луис Густаво

Луис Густаво

Луис Густаво

Фото: Mohammed Saad/Getty Images

Последний сезон бразилец провёл в Саудовской Аравии. Густаво выступал за «Аль-Наср» и даже полгода играл вместе с Роналду! Однако контракт 36-летнего футболиста с клубом истёк. Впереди – новая история. Но пока что Луис не нашёл клуб. Не исключено, что он завершит карьеру – всё же не самый молодой футболист.

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Атем Бен-Арфа

Атем Бен-Арфа

Атем Бен-Арфа

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Невероятно талантливый игрок, из-за своего характера не раскрывший потенциал. Уже год Бен-Арфа без клуба. В июле 2022-го Атем покинул «Лилль». Дриблинг и техника вингера пригодились бы многим клубам. Как минимум за пределами топ-чемпионатов. Бен-Арфа уже 36 лет.

Хавьер Пасторе

Хавьер Пасторе

Хавьер Пасторе

Фото: ФК «Катар»

Классный футболист, пострадавший из-за травм. В июле Пасторе покинул клуб «Катар». 34-летний аргентинец уже давно не играет за топ-клубы. До начала 2023-го он выступал за «Эльче», а в 2021-м ушёл из «Ромы». Причина кроется в частых повреждениях, из-за них Хавьер пропустил очень много игр. Но периодически творить магию он способен до сих пор. Например, в не самых интенсивных лигах.

Бонус. Список других звёздных игроков без клуба: Санти Мина, Анвар Эль-Гази, Андре Айю, Адриен Силва, Джордже Деспотович, Алан Дзагоев, Симоне Дзадза, Янн М’Вила, Нико Шульц, Джалолиддин Машарипов, Карим Беллараби.

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