Главные свободные агенты мирового футбола. Некоторые пригодились бы клубам РПЛ

Несколько чемпионов мира до сих пор без команды!

Трансферное окно в Европе, России и на Ближнем Востоке закрылось. Однако у клубов сохраняется возможность подписать контракты со свободными агентами. Мы собрали самых звёздных игроков, находящихся без команды. От чемпионов мира до экс-игроков ЦСКА и «Локо» – кого ещё могут позвать к себе европейские и российские топы?

Давид де Хеа

Давид де Хеа Фото: Clive Rose/Getty Images

Экс-голкипера «Манчестер Юнайтед» отправляли в Саудовскую Аравию, «Баварию» и «Интер», но он до сих пор находится без клуба. 32-летнему испанцу ещё рано завершать карьеру. Поэтому ждём де Хеа в новой команде!

Джесси Лингард

Джесси Лингард Фото: Catherine Ivill/Getty Images

После «МЮ» вингер на сезон заглянул в «Ноттингем Форест». Но оставшийся в АПЛ клуб отпустил Лингарда. 30-летний англичанин пребывает в статусе свободного агента и не заинтересовал никого даже на модных турецких и саудовских направлениях. Но, возможно, вскоре какой-то клуб поймёт, что испытывает трудности в атаке, и пригласит Джесси к себе.

Эден Азар

Эден Азар Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Бельгиец прошёл путь от претендента на «Золотой мяч» до человека без контракта. Переход в «Реал» сломал карьеру Азара. Хотя в Мадриде он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов, но индивидуально не показал ничего выдающегося. Логичным итогом стало расторжение контракта.

Теперь Эден пребывает в статусе свободного агента. Но, кажется, больше мы нигде бельгийца не увидим. Чуть ранее он заявил следующее: «Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьёй и друзьями, потягивая пиво». Намёк на завершение карьеры? Но вдруг кто-то заставит Азара передумать?

Жан-Филипп Гбамен

Жан-Филипп Гбамен Фото: Mehmet Murat Ãnel/Getty Images

В 2019 году Гбамен перебрался из «Майнца» в «Эвертон». Травмы и конкуренция не позволили ивуарийцу ворваться в основу. Жан-Филипп не стал незаменимым игроком. А во второй части сезона-2021/2022 отправился в аренду в ЦСКА, где показал себя одарённым футболистом. Следующий сезон парень провёл в «Трабзонспоре», но не заинтересовал турецкий клуб в долгосрочном сотрудничестве. Теперь Гбамен ждёт предложений – в том числе и из России.

Алехандро «Папу» Гомес

Алехандро «Папу» Гомес Фото: Mateo Villalba/Getty Images

1 сентября «Севилья» объявила о расторжении контракта с Гомесом. У аргентинца так и не получилось стать столь же важным игроком, как в «Аталанте». Теперь чемпион мира ждёт предложений. Гомесу 35 лет: вполне вероятно, он отправится на родину в Аргентину. Но даже в текущей форме Папу не затерялся бы в РПЛ. Разве не нужен нашим командам топ-плеймейкер?

Морган Шнейдерлен

Морган Шнейдерлен Фото: Jeremy Ng/Getty Images

Странная судьба у французского опорника. В начале августа он подписал контракт с «Коньяспором», а уже через 10 дней покинул турецкий клуб. И теперь находится в статусе свободного агента. Найдёт ли 33-летний Морган новую команду? В его послужном списке «МЮ», «Эвертон», «Саутгемптон» и «Ницца» – солидно.

Жером Боатенг

Жером Боатенг Фото: Marcio Machado/Getty Images

«Лион» – последний клуб в карьере чемпиона мира — 2014. В июле 2023-го он расторг контракт с «Олимпиком». Ранее Жером выступал за «Баварию», «Манчестер Сити» и «Гамбург». Отправится ли он в новую лигу? 35-летний Боатенг – опытный и мощный защитник. Отличный вариант для тех, кто ищет усиление в оборону.

Раджа Найнгголан

Раджа Найнгголан Фото: Simone Arveda/Getty Images

Главная проблема бельгийца – дисциплина. Найнгголан – очень скандальный футболист. Из-за этого у него так и не сложилась карьера на топ-уровне. «Рома» и «Интер» – высшая точка. Интересно, что летом Раджу предлагали «Спартаку», но красно-белые отказались от его услуг. В качествах хавбека нет сомнений, однако найдётся ли клуб, способный утихомирить его буйный нрав?

Шкодран Мустафи

Шкодран Мустафи Фото: Rafa Babot/Getty Images

Человек, ставший мемом, будучи защитником «Арсенала». Немец часто «привозил» и ошибался, из-за чего за ним закрепилось реноме ненадёжного футболиста. Хотя Мустафи – чемпион мира. Всё же Шкодран не совсем ужасный игрок, он способен усилить многие команды. Его последним клубом был «Леванте», который он покинул в июле. Сейчас Мустафи всего 31 год – он ещё может провести на приличном уровне несколько лет.

Дэнни Роуз

Дэнни Роуз Фото: Richard Heathcote/Getty Images

Карьера левого защитника резко спикировала после «Тоттенхэма». Сначала Дэнни считался важным игроком «шпор», вызывался в сборную Англии и не давал в себе усомниться. Но при Жозе Моуринью сел в запас, а в 2020 году отправился в аренду. В июле 2021-го Роуз отправился в «Уотфорд», однако провёл в клубе всего сезон. Уже год Дэнни находится без клуба! Сложно представить, в какой форме сейчас 33-летний защитник. Но команды могут рассмотреть Роуза как «пожарный» вариант на левый фланг.

Сократис Папастатопулос

Сократис Папастатопулос Фото: Stefanos Kyriazis/Getty Images

Ещё один центральный защитник в списке. Сократис успешно играл за дортмундскую «Боруссию», затем были неоднозначный период в «Арсенале» и переезд в «Олимпиакос». В Греции Папастатопулос провёл полтора сезона, а в июле завершился его контракт с красно-белыми. 35-летний защитник пока не хочет завершать карьеру и ждёт предложений.

Фелипе Кайседо

Фелипе Кайседо Фото: Marco Rosi — SS Lazio/Getty Images

Экс-игрок «Локомотива», «Манчестер Сити», «Лацио» и «Интера» находится без клуба с июля 2023 года. Его последней командой была «Абха» из Саудовской Аравии. Несмотря на то что все, наоборот, едут на Ближний Восток, Фелипе его покинул. 35-летний эквадорец ещё не нашёл новый клуб. Но вполне может заинтересовать даже представителей РПЛ. Например, «Спартаку» или «Локо» не хватает центрфорварда. Не самый плохой вариант!

Луис Густаво

Луис Густаво Фото: Mohammed Saad/Getty Images

Последний сезон бразилец провёл в Саудовской Аравии. Густаво выступал за «Аль-Наср» и даже полгода играл вместе с Роналду! Однако контракт 36-летнего футболиста с клубом истёк. Впереди – новая история. Но пока что Луис не нашёл клуб. Не исключено, что он завершит карьеру – всё же не самый молодой футболист.

Атем Бен-Арфа

Атем Бен-Арфа Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Невероятно талантливый игрок, из-за своего характера не раскрывший потенциал. Уже год Бен-Арфа без клуба. В июле 2022-го Атем покинул «Лилль». Дриблинг и техника вингера пригодились бы многим клубам. Как минимум за пределами топ-чемпионатов. Бен-Арфа уже 36 лет.

Хавьер Пасторе

Хавьер Пасторе Фото: ФК «Катар»

Классный футболист, пострадавший из-за травм. В июле Пасторе покинул клуб «Катар». 34-летний аргентинец уже давно не играет за топ-клубы. До начала 2023-го он выступал за «Эльче», а в 2021-м ушёл из «Ромы». Причина кроется в частых повреждениях, из-за них Хавьер пропустил очень много игр. Но периодически творить магию он способен до сих пор. Например, в не самых интенсивных лигах.

Бонус. Список других звёздных игроков без клуба: Санти Мина, Анвар Эль-Гази, Андре Айю, Адриен Силва, Джордже Деспотович, Алан Дзагоев, Симоне Дзадза, Янн М’Вила, Нико Шульц, Джалолиддин Машарипов, Карим Беллараби.