Андрей Тихонов: «Локомотив» сейчас явно не готов конкурировать на высоком уровне

Бывший футболист Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив». Встреча состоится завтра, 24 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.
«Зенит» наконец-то набрал темп и рвётся к очередному титулу. Чтобы догнать «Краснодар», питерцам не хватает лишь одного очка, и я не думаю, что они упустят их в матче с «Локомотивом».
Железнодорожники сейчас явно не готовы конкурировать на высоком уровне, о чём свидетельствует игра с «Оренбургом», которому они проиграли со счётом 0:2. Один Дзюба не сможет тащить всю команду, да и его результативность в последнее время падает.
Кроме того, я жду не менее трёх голов. В последнее время «Зенит» забивает неплохо, хотя и часто пропускает. Возможно, «Локомотив» тоже сможет забить один мяч, однако на исход встречи это не повлияет», — приводит слова Тихонова RT.
- 23 сентября 2023
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