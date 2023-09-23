Динияр Билялетдинов: «Динамо» — опасная команда. Если ловят кураж, их тяжело остановить

Бывший футболист «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился ожиданиями от встречи 9-го тура Российской Премьер-Лиги между двумя московскими командами — «Спартаком» и «Динамо». Матч состоится сегодня, 23 сентября. Начало игры — в 19:00 мск.
«Наверное, «Спартак» можно назвать фаворитом в сегодняшнем московском дерби. Но «Динамо» очень опасная команда. Если они ловят кураж, то их тяжело остановить. У «Спартака» недавно была серия неудачных игр. После паузы на матчи сборной что-то поменялось, начались победы. Главное, чтобы их надолго хватило.
Чемпионат длинный, нужно пройти без спадов на протяжении всей дистанции. Уверен, что завтра нас ждёт интересное дерби с увлекательным сюжетом», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 23 сентября 2023
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