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Жоаозиньо: игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»

Жоаозиньо: игроки, фанаты и Галицкий заслуживают чемпионства «Краснодара»
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Полузащитник «Гремио Новуризонтино» Жоаозиньо высказался о результатах «Краснодара» в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги. «Быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России после 8-го тура. Команда Владимира Ивича набрала 18 очков.

«Я очень болею за то, чтобы «Краснодар» стал чемпионом в этом сезоне. Для меня в этом удачном для «Краснодара» старте нет ничего неожиданного. Надеюсь, что команда до конца будет показывать хорошие результаты и сможет стать чемпионом. Игроки, фанаты и президент Галицкий этого заслуживают», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

34-летний Жоаозиньо ранее выступал в «Краснодаре», московском «Динамо» и «Сочи».

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