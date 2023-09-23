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Осинькин прокомментировал форму игроков «Крыльев» перед матчем с «Сочи»

Осинькин прокомментировал форму игроков «Крыльев» перед матчем с «Сочи»
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин перед матчем 9-го тура РПЛ с «Сочи» поделился информацией о форме некоторых игроков своей команды.

«Мы постараемся заменить Солдатенкова и Костанцу. И Витюгов, и Барач имеют достаточно много игрового времени. Ушаков чувствует себя хорошо, но пока даже не начал тренироваться. Гарре мы не брали на матч с ЦСКА, в матче с «Балтикой» он уже получил игровое время. Сейчас мы считаем, что он готов, поэтому он в стартовом составе. Главное, чтобы ничего его не побеспокоило, а форму через игры он наберёт.

Сейчас у нас должен быть максимальный настрой. Мы должны быть на 100% готовы к игре, надеюсь, у нас получится», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.

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