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«Крылья Советов» — «Сочи»: Салтыков открыл счёт на четвёртой минуте

«Крылья Советов» — «Сочи»: Салтыков открыл счёт на четвёртой минуте
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В эти минуты проходит встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
23 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Перерыв
2 : 0
Сочи
Сочи
1:0 Салтыков – 4'     2:0 Рахманович – 41'    

Уже на четвёртой минуте Никита Салтыков открыл счёт и вывел самарцев вперёд. Горшков совершил подбор у границы сочинской штрафной, продвинулся вперёд и сделал скрытый пас к 11-метровой отметке, где Салтыков обработал мяч и со второго касания через небольшой рикошет направил мяч в угол ворот — 1:0 в пользу «Крыльев».

Самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.

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