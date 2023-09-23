«Крылья Советов» — «Сочи»: Салтыков открыл счёт на четвёртой минуте

В эти минуты проходит встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч проводится на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на четвёртой минуте Никита Салтыков открыл счёт и вывел самарцев вперёд. Горшков совершил подбор у границы сочинской штрафной, продвинулся вперёд и сделал скрытый пас к 11-метровой отметке, где Салтыков обработал мяч и со второго касания через небольшой рикошет направил мяч в угол ворот — 1:0 в пользу «Крыльев».

Самарский коллектив занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу, набрав 15 очков после восьми встреч. «Сочи» располагается в зоне стыковых матчей с командой Мелбет Первой лиги, а именно на 13-й позиции, с шестью очками.