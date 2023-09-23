«Скандальных подробностей искать не стоит». Сухина — об уходе из «Факела»

Бывший начальник команды «Факела» Станислав Сухина прокомментировал свой уход из клуба.

«Всё написано в заявлении клуба — контракт был расторгнут по обоюдному согласию. Никаких подводных камней здесь нет, скандальных подробностей искать не стоит. Мы с клубом совместно пришли к такому решению. Ничего плохого здесь нет, юридический момент.

С какими чувствами покидаю Воронеж? Конечно, в такой обстановке, когда болельщики ходят на футбол и безумно любят команду, приятно работать. В «Факеле» хороший коллектив, который сумел добиться определённого успеха, выйдя в РПЛ после долгого периода в Первой лиге. Я благодарен всему коллективу.

Дальнейшие планы? Пока конкретных планов нет. Мы только вчера пришли к этому решению», — приводит слова Сухины «Матч ТВ».