«Крылья Советов» делят 1-е место РПЛ с «Краснодаром», обыграв «Сочи»

Завершилась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1.

Уже на четвёртой минуте Никита Салтыков открыл счёт и вывел самарцев вперёд. В конце первого тайма Амар Рахманович увеличил преимущество хозяев, отличившись с передачи полузащитника Сергея Бабкина. В компенсированное время второго тайма сочинцы отыграли один мяч благодаря голу Кристиана Нобоа с пенальти.

Благодаря этой победе самарский коллектив возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара». «Сочи» остаётся на 13-м месте с шестью очками.