«Крылья Советов» установили клубный рекорд, забив в 16 матчах РПЛ подряд

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1. Таким образом, самарцы забили в 16 матчах чемпионата России подряд – это клубный рекорд. Об этом сообщил статистический портал OptaSports.
На четвёртой минуте счёт открыл нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков. В конце первого тайма полузащитник Амар Рахманович увеличил преимущество хозяев, отличившись с передачи Сергея Бабкина. В компенсированное время ко второму тайму сочинцы отыграли один мяч усилиями Кристиана Нобоа, реализовавшего пенальти.
Благодаря победе «Крылья Советов» возглавили турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти матчей.
- 23 сентября 2023
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