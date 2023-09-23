Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Альмерия — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Крылья» выиграли все семь матчей у «Сочи» в РПЛ, ни с кем другим такого не удалось

«Крылья» выиграли все семь матчей у «Сочи» в РПЛ, ни с кем другим такого не удалось
Комментарии

Сегодня, 23 сентября, состоялась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1.

Таким образом, «Крылья Советов» выиграли все семь матчей с «Сочи» в РПЛ, ни с одной другой командой у самарцев нет 100% побед в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Благодаря этой победе самарский коллектив возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара». «Сочи» остаётся на 13-м месте с шестью очками.

Материалы по теме
«Крылья Советов» установили клубный рекорд, забив в 16 матчах РПЛ подряд
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android