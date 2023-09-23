«Крылья» выиграли все семь матчей у «Сочи» в РПЛ, ни с кем другим такого не удалось

Сегодня, 23 сентября, состоялась встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между самарскими «Крыльями Советов» и «Сочи». Матч прошёл на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:1.

Таким образом, «Крылья Советов» выиграли все семь матчей с «Сочи» в РПЛ, ни с одной другой командой у самарцев нет 100% побед в чемпионате России. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Благодаря этой победе самарский коллектив возглавил турнирную таблицу чемпионата России, набрав 18 очков после девяти встреч. Столько же очков у «Краснодара». «Сочи» остаётся на 13-м месте с шестью очками.