«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск», «Арсенал» сыграл вничью с «Волгарём»

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Завершились очередные матчи 11-го тура Мелбет Первой лиги. На «Ахмат-Арене» в Грозном встречались «Алания» и «СКА-Хабаровск». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Алании» Валерий Царукян. Гости сравняли на 63-й минуте. Гол забил Саид Алиев. Победу владикавказцам принёс удар Николая Гиоргобиани.

«Алания» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своём активе 23 очка. «СКА-Хабаровск» идёт 10-м. У команды 15 очков.

В другой игре встречались астраханский «Волгарь» и тульский «Арсенал». Матч завершился вничью — 1:1.

Туляки вышли вперёд на 16-й минуте. Гол забил Ишхан Гелоян. На 33-й минуте нападающий Дмитрий Лесников сравнял счёт. «Арсенал» доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Ильи Быковского.

«Волгарь» идёт на последнем месте в чемпионате. На счету команды пять очков. «Арсенал» располагается на 13-м месте с 14 очками.