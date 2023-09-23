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«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск», «Арсенал» сыграл вничью с «Волгарём»

«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск», «Арсенал» сыграл вничью с «Волгарём»
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Завершились очередные матчи 11-го тура Мелбет Первой лиги. На «Ахмат-Арене» в Грозном встречались «Алания» и «СКА-Хабаровск». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Алании» Валерий Царукян. Гости сравняли на 63-й минуте. Гол забил Саид Алиев. Победу владикавказцам принёс удар Николая Гиоргобиани.

«Алания» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своём активе 23 очка. «СКА-Хабаровск» идёт 10-м. У команды 15 очков.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
2 : 1
СКА-Хабаровск
Хабаровск
1:0 Царукян – 27'     1:1 Алиев – 63'     2:1 Гиоргобиани – 70'    

В другой игре встречались астраханский «Волгарь» и тульский «Арсенал». Матч завершился вничью — 1:1.

Туляки вышли вперёд на 16-й минуте. Гол забил Ишхан Гелоян. На 33-й минуте нападающий Дмитрий Лесников сравнял счёт. «Арсенал» доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Ильи Быковского.

«Волгарь» идёт на последнем месте в чемпионате. На счету команды пять очков. «Арсенал» располагается на 13-м месте с 14 очками.

Россия - Мелбет Первая лига . 11-й тур
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
1 : 1
Арсенал
Тула
0:1 Гелоян – 16'     1:1 Лесников – 33'    
Удаления: нет / Быковский – 46'
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