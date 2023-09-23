«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск», «Арсенал» сыграл вничью с «Волгарём»

Завершились очередные матчи 11-го тура Мелбет Первой лиги. На «Ахмат-Арене» в Грозном встречались «Алания» и «СКА-Хабаровск». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
На 27-й минуте счёт открыл полузащитник «Алании» Валерий Царукян. Гости сравняли на 63-й минуте. Гол забил Саид Алиев. Победу владикавказцам принёс удар Николая Гиоргобиани.
«Алания» возглавляет турнирную таблицу Первой лиги, имея в своём активе 23 очка. «СКА-Хабаровск» идёт 10-м. У команды 15 очков.
В другой игре встречались астраханский «Волгарь» и тульский «Арсенал». Матч завершился вничью — 1:1.
Туляки вышли вперёд на 16-й минуте. Гол забил Ишхан Гелоян. На 33-й минуте нападающий Дмитрий Лесников сравнял счёт. «Арсенал» доигрывал матч вдесятером после удаления защитника Ильи Быковского.
«Волгарь» идёт на последнем месте в чемпионате. На счету команды пять очков. «Арсенал» располагается на 13-м месте с 14 очками.
- 23 сентября 2023
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