Член совдира «Динамо» Гафин: согласен с Алаевым. Кукуян является лучшим арбитром РПЛ

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1), а также оценил работу главного арбитра встречи Павла Кукуяна.
«Я согласен с Алаевым. Кукуян, на мой субъективный взгляд, является лучшим российским арбитром нашей лиги. У меня не было вопросов, за исключением одного момента: количество добавленных минут. Пять минут — мало относительно того, как футболисты «Спартака» тянули время, лежали на поле, падали. Это часть футбола, но на чемпионате мира добавили бы минут 15», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
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