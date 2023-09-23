Личка: у «Динамо» нет полгода на адаптацию

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения в игре 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:1) заявил, что бело‑голубые должны показывать результат здесь и сейчас, а не говорить про адаптацию к новым требованиям.

«Сказалось ли отсутствие Лаксальта на игре команды? Он хорошо помогает в центре поля. С другой стороны, это футбол. Бывают травмы, как у Фомина и Лаксальта. Выходы через короткий пас, со своей половины поля были сегодня хорошими. Всё решается в штрафной. «Спартак» реализовал свой момент, а у нас не вышло.

Как могу оценить игру Чавеса и Бителло в центре поля? Луис один раз ошибся в центре поля. Он хорошо пробил с левой ноги. Не хочу говорить, что был недоволен игроками. Надо работать над завершением, больше бить по воротам на тренировках.

Что касается Смолова… Каждый игрок будет недоволен при замене, все хотят играть 90 минут. Я тренер, мне надо искать варианты, когда игра не идёт. Сегодня я поменял и Смолова, и Тюкавина.

Хотели бы быть более агрессивными на последних 20 метрах. В некоторых моментах у игроков не было в голове: «Приём, удар». Долго принимали решения.

Может быть, некоторые игроки ещё не привыкли к моему футболу. Но у нас нет шести месяцев на адаптацию», — приводит слова Лички «Матч ТВ».