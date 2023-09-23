Личка: форварды не забили неделю назад, со «Спартаком» тоже. Голов не хватает

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Мы хотели развивать быстрые контратаки. У «Спартака» Дуарте, Мартинс и Соболев — достаточно высокие и опасные при стандартах. Поэтому играл Маричал. Плюс Скопинцев заболел, не поехал с нам в Краснодар.
Потом мы перестроились на 3-4-3. Скопа и Даса растягивали игру на флангах. Была возможность в этих зонах играть 1 в 1. Было давление на соперника. Были моменты, когда Скопинцев забивался в середине поля. Я немного злился из-за этого.
Нападающие сегодня не забили, неделю назад не забили. На скамейке ждут свой шанс другие. Смолов был первый на замену. Сейчас актуально забивать, этого нам не хватает в игре», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
- 23 сентября 2023
-
22:27
-
22:16
-
22:11
-
22:10
-
22:08
-
22:06
-
22:03
-
22:03
-
22:02
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:47
-
21:46
-
21:45
-
21:43
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:37
-
21:37
-
21:34
-
21:32
-
21:31
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:21
-
21:18
-
21:16
-
21:05
-
21:01