Личка: форварды не забили неделю назад, со «Спартаком» тоже. Голов не хватает

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).

«Мы хотели развивать быстрые контратаки. У «Спартака» Дуарте, Мартинс и Соболев — достаточно высокие и опасные при стандартах. Поэтому играл Маричал. Плюс Скопинцев заболел, не поехал с нам в Краснодар.

Потом мы перестроились на 3-4-3. Скопа и Даса растягивали игру на флангах. Была возможность в этих зонах играть 1 в 1. Было давление на соперника. Были моменты, когда Скопинцев забивался в середине поля. Я немного злился из-за этого.

Нападающие сегодня не забили, неделю назад не забили. На скамейке ждут свой шанс другие. Смолов был первый на замену. Сейчас актуально забивать, этого нам не хватает в игре», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.