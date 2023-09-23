Защитник «Динамо» Фернандес: мы играли хорошо, у нас было много возможностей забить

Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал поражение в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:1).
«Мы играли хорошо, у нас было много возможностей забить, но, к сожалению, мы их не использовали. Проблемы с реализацией есть уже не одну игру, но мы работаем над этим и стараемся улучшить этот компонент.
Слабая реализация — это главная проблема «Динамо»? С одной стороны — да. Мы должны реализовывать свои моменты, но также мы должны не расслабляться в обороне и играть до конца. Мы работаем над этим.
Тяжело играть и прогрессировать, когда происходят частые изменения в составе? Тренер решает, кто будет играть, выбирая лучших на данный момент. Мы все работаем и стараемся на тренировках», — сказал Фернандес в эфире «Матч ТВ».
- 23 сентября 2023
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