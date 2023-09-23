Быстров: Джикия потерял место в «Спартаке». Бабич лучше, Дуарте неприкасаемый у Абаскаля

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров считает, что капитан красно-белых Георгий Джикия надолго потерял место в стартовом составе команды, поскольку Срджан Бабич лучше как защитник, а Алексис Дуарте обладает особым статусом у главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.
«Есть ощущение, что Джикия не скоро появится в стартовом составе «Спартака»? Ну да. Вы видите, что Бабич лучше, а Дуарте вообще неприкасаемый у Абаскаля. Поэтому я думаю, что Джикия потерял место в «Спартаке», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 23 сентября, прошёл матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Команды играли на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. «Спартак» одержал минимальную победу над «Динамо» со счётом 1:0. После результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.
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