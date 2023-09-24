Кузьмичёв: Черников созрел для Европы, но не отдал бы его за € 3 млн

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв считает, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников созрел для игры в европейском чемпионате, но не отдал бы его за € 3 млн, предложенных «быкам» за игрока.
«Если бы решение по Черникову зависело от меня, я не отдал бы его за € 3 млн. Александр — основной игрок и размениваться на € 3 млн, когда «Краснодар» ставит высокие задачи, я точно не стал бы. Полностью поддерживаю решение руководства «Краснодара».
Черников созрел для отъезда в Европу? Да, он выглядит убедительно в последних двух сезонах. Правильное слово — попробовать. Не факт, что там у Александра будет что-то яркое, интересное, но попробовать ему точно можно», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французская «Ницца» предлагала за Черникова € 3 млн, но «Краснодар» отказался, считая, что игрок стоит дороже. Также Александром интересовались турецкий «Фенербахче» и французский «Лион.
- 24 сентября 2023
-
00:51
-
00:47
-
00:39
-
00:35
-
00:32
-
00:30
-
00:23
-
00:22
-
00:13
-
00:07
- 23 сентября 2023
-
23:56
-
23:55
-
23:48
-
23:47
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:22
-
23:18
-
23:11
-
23:10
-
23:04
-
22:59
-
22:55
-
22:53
-
22:52
-
22:49
-
22:45
-
22:40
-
22:37
-
22:30
-
22:27
-
22:16