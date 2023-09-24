Кузьмичёв: Черников созрел для Европы, но не отдал бы его за € 3 млн

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв считает, что полузащитник «Краснодара» Александр Черников созрел для игры в европейском чемпионате, но не отдал бы его за € 3 млн, предложенных «быкам» за игрока.

«Если бы решение по Черникову зависело от меня, я не отдал бы его за € 3 млн. Александр — основной игрок и размениваться на € 3 млн, когда «Краснодар» ставит высокие задачи, я точно не стал бы. Полностью поддерживаю решение руководства «Краснодара».

Черников созрел для отъезда в Европу? Да, он выглядит убедительно в последних двух сезонах. Правильное слово — попробовать. Не факт, что там у Александра будет что-то яркое, интересное, но попробовать ему точно можно», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что французская «Ницца» предлагала за Черникова € 3 млн, но «Краснодар» отказался, считая, что игрок стоит дороже. Также Александром интересовались турецкий «Фенербахче» и французский «Лион.