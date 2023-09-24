На УЕФА обрушились с критикой за разрешение «Црвене Звезде» играть с логотипом «Газпрома»

Активисты группы Fossil Free Football раскритиковали УЕФА за то, что «Црвене Звезде» разрешили играть в Лиге чемпионов в футболках с логотипом их спонсора – российской нефтяной компании «Газпром».
«После начала специальной военной операции на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») УЕФА был вынужден разорвать отношения со своим главным спонсором – российской государственной нефтегазовой компанией «Газпром».
В этом году «Газпром» вернулся в Лигу чемпионов из-за спонсорского соглашения с «Црвеной Звездой». «Газпром» не только один из крупнейших загрязнителей в мире, его доходы непосредственно используются для оплаты действий России на Украине.
УЕФА должен привести свои правила по рекламе в соответствие со своими публичными обещаниями. Футбол может сделать то, что спорт сделал с табаком в прошлом: запретил рекламу продуктов, которые вредят здоровью болельщиков и игроков», — цитирует заявление активистов The Athletic.
- 24 сентября 2023
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