На УЕФА обрушились с критикой за разрешение «Црвене Звезде» играть с логотипом «Газпрома»

Активисты группы Fossil Free Football раскритиковали УЕФА за то, что «Црвене Звезде» разрешили играть в Лиге чемпионов в футболках с логотипом их спонсора – российской нефтяной компании «Газпром».

«После начала специальной военной операции на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата») УЕФА был вынужден разорвать отношения со своим главным спонсором – российской государственной нефтегазовой компанией «Газпром».

В этом году «Газпром» вернулся в Лигу чемпионов из-за спонсорского соглашения с «Црвеной Звездой». «Газпром» не только один из крупнейших загрязнителей в мире, его доходы непосредственно используются для оплаты действий России на Украине.

УЕФА должен привести свои правила по рекламе в соответствие со своими публичными обещаниями. Футбол может сделать то, что спорт сделал с табаком в прошлом: запретил рекламу продуктов, которые вредят здоровью болельщиков и игроков», — цитирует заявление активистов The Athletic.