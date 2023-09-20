Ультрас «Янг Бойз» назвали «грязным бизнесом» сотрудничество «Црвены Звезды» и «Газпрома»

Активная группа болельщиков швейцарского «Янг Бойз» раскритиковала сербскую «Црвену Звезду» за сотрудничество с компанией «Газпром».

«Белградская «Црвена Звезда» и её спонсор «Газпром» являются убеждёнными сторонниками специальной военной операции на Украине (формулировка изменена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. — Прим. «Чемпионата»). И это ясно демонстрирует, что футбол в настоящее время — такой грязный бизнес, каким никогда не был», — приводит заявление ультрас «Янг Бойз» издание The Athletic.

Отметим, что «Янг Бойз» является соперником «Црвены Звезды» по группе G Лиги чемпионов. Первый матч между этими командами состоится 4 октября. На данный момент белградская команда занимает третье место в таблице, а швейцарцы замыкают квартет.