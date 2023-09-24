«Гавр» — «Клермон»: текстовая онлайн-трансляция матча Лиги 1 начнётся в 16:00
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В матче 6-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Клермон». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Франция - Лига 1 . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Клермон
Клермон-Ферран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом туре «Гавр» сыграл вничью с «Лионом» (0:0), а «Клермон» проиграл «Нанту» (0:1). Гости в этом сезоне ещё ни разу не выиграли.
«Гавр» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Клермон» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Брест» — 13 очков.
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