«Гавр» — «Клермон»: Кузяев попал в основной состав хозяев на матч 6-го тура Лиги 1

В матче 6-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Клермон». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Кузяев, Туре, Кехта, Алиуи, Байо, Казимир.
«Клермон»: Дио, Сейду, Пельмар, Кофрие, Конате, Гоналон, Гастьен, Чам Сарачевич, Маньен, Николсон, Аллевина.
В прошлом туре «Гавр» сыграл вничью с «Лионом» (0:0), а «Клермон» уступил «Нанту» (0:1). Гости в этом сезоне ещё ни разу не победили.
«Гавр» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Клермон» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Брест» — у него 13 очков.
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