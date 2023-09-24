«Гавр» — «Клермон»: Кузяев попал в основной состав хозяев на матч 6-го тура Лиги 1

В матче 6-го тура французской Лиги 1 встретятся «Гавр» и «Клермон». Команды будут играть на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Матьё Вернисом. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Гавр»: Десма, Сальмье, Санганте, Льорис, Опери, Кузяев, Туре, Кехта, Алиуи, Байо, Казимир.

«Клермон»: Дио, Сейду, Пельмар, Кофрие, Конате, Гоналон, Гастьен, Чам Сарачевич, Маньен, Николсон, Аллевина.

В прошлом туре «Гавр» сыграл вничью с «Лионом» (0:0), а «Клермон» уступил «Нанту» (0:1). Гости в этом сезоне ещё ни разу не победили.

«Гавр» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала шесть очков после пяти матчей. «Клермон» находится на предпоследней, 17-й строчке, заработав одно очко. Турнирную таблицу французской Лиги 1 возглавляет «Брест» — у него 13 очков.