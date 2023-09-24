«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Сон Хын Мин сравнял счёт в конце первого тайма
Поделиться
В эти минуты проходит встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Ромеро – 26' 1:1 Мин – 42' 2:1 Сака – 54' 2:2 Мин – 55'
На 26-й минуте матча «Арсенал» открыл счёт и вышел вперёд благодаря автоголу защитника Кристиана Ромеро. В конце первого тайма Сон Хын Мин сравнял счёт с передачи Джеймса Мэддисона — 1:1.
«Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков и у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
18:14
-
18:09
-
18:04
-
18:02
-
17:59
-
17:59
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
17:06
-
16:56
-
16:56
-
16:52
-
16:52
-
16:50
-
16:46
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:20
-
16:13
-
16:00
-
16:00
Партнерский контент