Руслан Агаларов: в первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы

Руслана Агаларов, являющийся отцом нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии футболиста, который вчера, 23 сентября, впервые после травмы принял участие в матче Российской Премьер-Лиги.
«Гамид был в нормальном состоянии. Но я с ним ещё не разговаривал. В первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы. Он вышел на поле, это уже радует. У него были болячки, надо полностью восстановиться и набирать форму.
Какие ожидания в этом сезоне? Чтобы мои дети и семья были здоровы, а что касается спортивной составляющей, то всё зависит от Гамида», — приводит слова Руслана Агаларова Metaratings.
Напомним, 23-летний нападающий сыграл в 9-м туре чемпионата России с «Балтикой». В нынешнем розыгрыше РПЛ Агаларов принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол.
- 24 сентября 2023
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