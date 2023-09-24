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Руслан Агаларов: в первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы

Руслан Агаларов: в первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы
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Руслана Агаларов, являющийся отцом нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, рассказал о состоянии футболиста, который вчера, 23 сентября, впервые после травмы принял участие в матче Российской Премьер-Лиги.

«Гамид был в нормальном состоянии. Но я с ним ещё не разговаривал. В первую очередь важно, чтобы он долечил все свои травмы. Он вышел на поле, это уже радует. У него были болячки, надо полностью восстановиться и набирать форму.

Какие ожидания в этом сезоне? Чтобы мои дети и семья были здоровы, а что касается спортивной составляющей, то всё зависит от Гамида», — приводит слова Руслана Агаларова Metaratings.

Напомним, 23-летний нападающий сыграл в 9-м туре чемпионата России с «Балтикой». В нынешнем розыгрыше РПЛ Агаларов принял участие в трёх матчах, в которых забил один гол.

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