Жена Карпина объяснила слова мужа о том, что он может уехать из России через три месяца

Дарья Карпина, супруга главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, объяснила его слова о том, что через несколько месяцев он может прекратить работу в стране.

«Представьте, его за месяц не было дома 20 дней. У него в октябре и ноябре снова разъезды. Вот он и говорил, что ещё пару раз так поездит — устанет от этого. Пока мы находимся в Ростове. Но следующим летом по планам действительно я и дети возвращаемся в Эстонию, потому что там младшая доченька пойдёт учиться.

Насколько вероятно, что Валерий Георгиевич поедет вместе с нами? Не знаю. Не хочу строить прогнозы. Здесь всё меняется, начиная от ситуации в мире, заканчивая ситуацией в футболе. В этом виде спорта что-то может меняться и без наших планов о переезде. Сейчас в планах то, что в Эстонию переезжаю я с девочками. Что будет дальше — посмотрим.

Слова про три месяца сказаны больше на эмоциях? Конечно. Представляете, человек по три недели не видит семью. А он очень привязан к семье. Можно взять в пример Романа Ерёменко, который уехал как раз тогда, когда у него родились дочки. Но, опять же: это футбол, здесь может произойти что-то и без отношения к нашим планам. То, что у нас с девочками запланирован переезд — это да», — приводит слова Карпиной «РБ Спорт».