Бакаев дебютировал за «Аль-Вахду» в матче 3-го тура чемпионата ОАЭ

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, находящийся в аренде в клубе «Аль-Вахда», дебютировал за эмиратскую команду в матче 3-го тура чемпионата ОАЭ с «Хаттой» (1:0).

Российский футболист вышел на поле на 65‑й минуте, но не отметился результативными действиями.

После трёх проведённых туров «Аль-Вахда» набрала шесть очков и расположилась на четвёртом месте.

«Зенит» объявил о переходе Бакаева в эмиратский клуб «Аль-Вахда» 19 сентября. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024. В составе сине‑бело‑голубых он провёл 34 матча, забил три мяча и стал чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. Ранее 27‑летний хавбек выступал за московский «Спартак» и тульский «Арсенал».