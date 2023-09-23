Медведев: Бакаев вернётся в «Зенит» с игровым временем. Верим, что Зелимхан перезагрузится
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Аль-Вахду» на правах аренды.
«Бакаев собирался играть за «Зенит». Когда пришло предложение от команды из Эмиратов, мы с ним поговорили. Предложение показалось ему интересным. Думаю, что Бакаев будет играть и вернётся к нам с хорошим игровым временем. Конечно, мы ждём Зелимхана и верим, что он перезагрузится», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, ранее сине-бело-голубые подтвердили, что 27-летний Зелимхан Бакаев продолжит карьеру в чемпионате Объединённых Арабских Эмиратов. В «Аль-Вахде» полузащитник проведёт сезон-2023/2024, опции выкупа прав на россиянина у клуба нет.
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