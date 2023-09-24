Василий Уткин: «Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин прокомментировал результат матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и «Локомотивом». Напомним, железнодорожники одержали волевую победу над сине-бело-голубыми со счётом 2:1.

«Зенит» так и чемпионство, глядишь, упустит. Совершенно не понимает команда, когда надо действовать собранно, когда добавить. Ощущение, что в голове игроков «Зенита» какая-то нескончаемая тридцатая минута, когда ни проиграть, ни выиграть матч невозможно, потому что времени ещё вагон. Ну вот как так можно аут бросать, в конце игры тем более? Так футболист первую жену бросает. И попадает на всю сумму», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.