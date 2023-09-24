Баринов — о моменте в игре с «Зенитом»: я уже мяч в воротах видел, но главное — победа

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал свой нереализованный момент в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Честно, я уже мяч в воротах видел после первого удара. Не знаю, кто выбил мяч после второго удара. Если бы не выиграли, то переживал. Главное — победа», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.